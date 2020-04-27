استيعاب (1000) خريج في المشروع القومي بجنوب كردفان

أكد الأستاذ عبدالواحد عثمان مقرر لجنة الاختيار بولاية جنوب كردفان أن اجراءات استيعاب الخريجين في برنامج المشروع القومي لتشغيل الخريجين (2018) بجنوب كردفان جاءت تكملة للمشروع الذي قسم على ثلاثة مراحل بدءاً باستعاب (700) معلما لمرحلتي الأساس والثانوي وعدد(85) بالصحة.
وقال مقرر لجنة الاختيار بولاية جنوب كردفان في تصريح بحسب سونا إن المرحلة الأخيرة تستهدف (215) من تخصصات مختلفة، وفق حاجة المؤسسات التالية وهي ” المالية والقوي العاملة والبنى التحتية ، التنمية العمرانية إضافة الى وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، وأضاف عبدالواحد أن المشروع يشكل اضافة حقيقية تصب في مصلحة الخدمة المدنية فضلا عن محاربة البطالة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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