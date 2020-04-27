الفنان ود راوة : (أغاني وأغاني) فيه خيار وفقوس

هاجم الفنان محمد عادل فضل السيد الشهير بـ(ود راوة) القائمين على برنامج (اغاني وأغاني) لانهم فرضوا عليه الظهور في حلقات محدودة في الوقت الذي سمح فيه بمشاركة أصوات اخرى جديدة في أغلب الحلقات.

وأوضح ود راوة في تصريح بحسب صحيفة السوداني، تمت دعوتي للمشاركة بالغناء في البرنامج في أربع حلقات فقط لكني رفضت ،مشيرا إلى أن علاقته طيبة مع أسرة البرنامج بدءا من مديرها ومنسق البرنامج هيثم السيد ولكن هذا لا يمنع من أن أقول الحقيقة بأنهم يتعاملون بسياسة الخيار والفقوس، من يريدونه يأتون به في البرنامج ،لا أنكر ان هناك مشاركين جدد اضافة للبرنامج لكن هناك فنانين أصحاب امكانيات يستحقون أن يكونوا متواجدين في البرنامج ولكن يتم تخطيهم عمدا أمثال الفنان عاطف السماني وشبارقة ونميري حسين و ابوبكر سيد احمد وآخرون ، عن نفسي طموحي أكبر من المشاركة في البرنامج نسبة لامكانياتي التي أثق فيها ، وقال: (زمن الغتغة والدسديس انتهى).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)