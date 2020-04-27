ندى القلعة: أنا ما داعية إسلامي وعلاقتي مع ربنا ما في زول بحددها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة المثيرة للجدل ندى محمد عثمان المعروفة بـ(ندى القلعة) الفيديو عبارة عن لايف بالصفحة الرسمية للقلعة على الانستغرام كانت برفقة إحدى الفتيات من دولة جنوب السودان وهي تعلن إسلامها على يد الفنانة ندى القلعة الأمر الذى كانت له ردة فعل وتباين في الآراء. (السوداني) استنطقت ندى في حوار ساخن..

*حدثينا عن الفيديو؟

– كل ما في الأمر ان زهراء فتاة الجنوب ظلت تعمل معي بالمنزل منذ أكثر من شهرين وفي كل مرة كانت تردد حبها لله والنبي والإسلام.

*ثم ماذا بعد ذلك؟

*قبل أيام كنت أقف استعدادا لأداء فريضة الصلاة فاستوقفتني زهراء وطلبت مني ضرورة إدخالها الإسلام.

*بلا شك بادرتي في تلقينها أركان الإسلام؟

-كنت سعيدة جدا بإصرارها على الدخول في الإسلام ولم أتردد لحظة في تعليمها وتلقينها أساسيات الإسلام.

هل كان لك تأثير ودور في اعتناق زهراء للإسلام ؟

-زهراء كل ما تشوفني أصلي واقرأ قرآن كان بتقول لي( ماما أنا عايزة أموت نضيفة) مواصلة( يضع سرو في أضعف خلقو ) أنا كنت سبباً والحمد لله لكن قناعتها باعتناق الإسلام كانت موجودة عن قناعة منها.

*لم تسلمي من الانتقادات؟

-زهراء كل ما تشوفني أصلي واقرأ قرآن كان بتقول لي( ماما أنا عايزة أموت نضيفة) مواصلة( يضع سرو في أضعف خلقو ) أنا كنت سبباً والحمد لله لكن قناعتها باعتناق الإسلام كانت موجودة عن قناعة منها. شيء متوقع لان الأغلبية لهم رأي سلبي في الفنان متناسين انه إنسان في المقام الأول وربنا وهب لنا عاطفة أكبر من البشر.

*كثيرون تداولوا الفيديو ممهورا بكلمات من بينها (الداعية ندى) (الشيخة ندى)؟

-أنا لا داعية إسلامي ولا شيخة مسلمة أعتز بإسلامي فقط وعلاقتي مع ربنا ما بتتحدد بي غناي.

*الاعتراض على إسلام زهراء على يدك جاء من كونك فنانة؟

-فهم خاطئ يعني أطردها عشان انا فنانة وما أساعدها . أنا فنانة أي نعم لكن زهراء شافتني في أجمل موقف، شافتني وانا أصلي وهو ما حببها في اعتناق الإسلام.

*ماذا أنت قائلة لكل من وجه لك سياط النقد والهجوم؟

-عايزة أقول ليهم ما في زول بشفع لي فيكم يوم القيامة ولا في زول بتحاسب معاي وما شرط أكون داعية عشان أساعد زول في دخول الإسلام والناس البنظروا ديل بسمعوا غناء وبرقصوا فياريت الناس تخاف ربنا ونبطل نكسر مجاديف بعض ما ضروري أعكس ليكم علاقتي مع ربنا لأنها علاقة خاصة والحصل مع زهراء شرف عظيم نلته والحمد لله.

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*الضرر الذي وقع على قبيلة المطربين جراء الحظر؟

-أضرار كبيرة جدا لكن العافية لا تشترى بالمال لذا يا ريت الناس تلتزم بالحظر وتلزم بيتها.

*ما هي مخرجات الحظر وانعكاساته على حياتك؟

-أهمها إعلان زهراء لإسلامها فلو لا الحظر ما كنت ساجد الزمن الذي يقربني منها بسبب طبيعة عملي واللهث اليومي خلف الحياة.

*ماهو دورك كفنانة في توعية المواطنين لمجابهة فايروس الكورونا؟

-قمت بعمل أكثر من لايف توعوي عسى ولعل الناس تلتزم بالحظر حتى نتفادى خسارة الأحباب وقد التزمت واسرتي بالحجر المنزلي وأوقفت الزيارة تماما حتى لا يتأذى أفراد أسرتي.

*رسالة أخيرة؟

– أتمنى ان يلتفت المسؤولون بالدولة لعملية نظافة الأسواق والشوارع فهو الوقت المناسب بعد خلوها من المواطنين.

حوار : تفاؤل العامري

الخرطوم: (صحيفة السوداني)