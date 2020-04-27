إﻏﻼق 4 ﻣﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻴﺤﺎب ﺑﺴﺒﺐ إنعدام اﻟﻐﺎز

التاريخ: 27-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ مصادر ﻋﻦ ﺍﻏﻼﻕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺤﺎﺏ ﺑﺎﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ. Advertisements ﻭﺍﻛﺪﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻣﻞ،ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚﻋﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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