عاجل.. مساعدات من اليابان لغرب السودان

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الإثنين 27 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في السودان إنه تلقى تمويلًا من اليابان بمليون دولار، للتصدي لسوء التغذية بين الأطفال في ولايتي وسط وغرب دارفور غربي السودان.
أعلن المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان حميد نورو عن تخصيص الإسهام الياباني، في شراء190 طنًا من الأغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممن يعانون من سوء التغذية.
وأضاف: "يعاني حوالي 10% من الأطفال الصغار في غرب دارفور، وأكثر من 15% من الأطفال في وسط دارفور؛ من سوء التغذية".
وعبّر نورو عن امتنان برنامج الأغذية للإسهام الياباني، حيث أشار إلى أنها ستمكنهم من علاج سوء التغذية الحاد والوقاية من الأمراض والحد من الوفيات بسبب سوء التغذية من خلال توفير الأطعمة المغذية المتخصصة.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة: إن حوالي 2.7 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، وهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.
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