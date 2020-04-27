بعد أنباء عن وفاته… تصريح مفاجئ من الصين بشأن زعيم كوريا الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، مجددا على حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات بشأن مكان وجوده وحالته الصحية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي حول أسئلة بخصوص إرسال وفد صيني يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية، إن بكين “لا تملك أية معلومات حول حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون”.

وكان مسؤولو كوريا الجنوبية، دعوا إلى توخي الحذر، في تناول التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، كيم يون-تشول، “إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث”، وفقا لـ”رويترز”.

وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل/ نيسان ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إنه من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أية صور جديدة للزعيم الكوري الشمالي ولم تذكر مكان وجوده.

ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيه.

وقال مون تشونج-إن، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن “موقف حكومتنا حازم. كيم جونغ أون حي وبخير. وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن”.