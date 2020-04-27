الواقعية ستنقذ الهلال من العقوبات!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*بات في حكم المؤكد ان للثنائي التونسي والجزائري مستحقات طرف الهلال ومهما اجتهد البروف حسن علي عيسى الامين العام في تجميل الصورة والحديث عن اتفاقيات ووكلاء ومبالغ دفعت والي غير ذلك من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع امام سيف العقوبات المسلطة علي رقبة الهلال(مجازا) حيث ان كثرة العقوبات والمخالفات التي صدرت في حق الهلال مؤخرا من قبل اتحادات اقليمية وقارية بسبب شغب الجماهير الذي اعتقد انه افة تستوجب التوقف عندها لانها من الواضح انها مزروعة وبفعل فاعل لاجل ان تسود صحيفة النادي وتلبس جماهيره ثوب الجماهير المشاغبة التي لا امان لها كما حدث في العشر سنوات الاخيرة مع بعض الجماهير الانجليزية والالمانية!

*نعم..هذه الجزئية من الاهمية بمكان وسنعود اليها في وقت لاحق لان شغب الجماهيرالمفتعل في مباريات قارية واقليمية انسحب علي سمعة الهلال وجماهيرية مع القناعة بان تلك الجماهير سعت لتسويد صحيفة مجلس الهلال بقيادة الكاردينال وهذا ما يستوجب البحث والتقصي عنه والتوصل فيه الي علاج ناجع وليس صعبا الوصول الي الحقيقة ولكن الان بصدد الشكاوي التي دفع بها الثلاثي الثنائي التونسي المدرب نبيل الكوكي ومواطنه اللاعب بن فرج الي جانب المهاجم الجزائري بلعويدات الي لجنة فض النزاعات بالفيفا والتي مهرت خطابات لنادي الهلال في ذات الخصوص وطالبت النادي بالسداد الفوري او تقديم دفوعاته خلال اربعين يوما قبل ان تتحول الملفات الثلاثة للجنة االانضباط والتي لا اعتقد بان مثل هكذا ملفات ستاخذ من وقتها الكثير خصوصا وان صحيفة النادي الكبير ليست بيضاء وسبق لذات الجنة ان اوقعت عقوبات واغلظت فيها علي الهلال بسبب الفرنسي ميشيل كافالي حيث خصمت من الهلال ست نقاط في اللفة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز ما تسبب في فقدانه للقب في منعطف اخر بسبب استهوان الاتحاد وامانته العامة بالشكوى التي تقدم بها نادي المريخ لمحكمة كاس والتي سيكون لها ما بعدها ان غيض الله للهلال امانة عامة تجيد التعامل والتعاطي مع القضايا والقوانين ومجلس ادارة يجيد مطاردة حقوق النادي الي جانب مضاعفة غرامة الفرنسي ثلاث اضعاف المبلغ الحقيقي حيث بلغت غرامة الهلال مائة وخمسون الف دولار بينما الرقم الحقيقي للتقني الفرنسي وقتها لم يتعد الاربعين الف دولار ، وبالتالي فان بلوغ شكوى الثلاثي للجنة الانضباط بالفيفا ستكون وبالا علي الهلال وجماهيره علما بان لجنة فض النزاعات شارات صراحة في حالة عدم تجاوب الهلال مع مطالب الخطاب وسداد مستحقات اللاعبين الجزائري والتونسي الي جانب التقني التونسي نبيل الكوكي سيؤدي الي حرمان النادي من التسجيلات لثلاث فترات علي اقل تقدير و الدلائل تشير الي ان للثلاثي مستحقات مالية ومتاخرات بطرف الهلال سواء كانت متاخرات مرتبات او مقدمات عقود او شروط جزائية لفسخ التعاقدات والتي تمت مع الثنائي الجزائري والتونسي بصورة غير مدروسة بسبب غياب المستشارية القانونية التي يمكن ان تتعامل بحصافة مع مثل هكذا ملفات مع الوضع في الاعتبار القرارات الادارية غير المدروسة للتخلي عن اللاعبين الاجانب دون النظر الي الخلفيات التي يمكن ان يتضرر منها النادي خصوصا في الجوانب المالية علما بان قانون الاحتراف البند الاول الذي يحتويه يتمثل في حقوق اللاعبين قبل الاندية وهي الجزئية التي تتطلب وعيا اداريا وقانونيا للمحافظة عيل حقوق الاندية في التعاقدات مع المدربين واللاعبين الذين تحميهم الفيفا عند النزاعات!

*خلاصة القول بان الثلاثي الذي دفع بشكاوي مؤكدة لدى مكتب فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لديه مستحقات مالية طرف الهلال ما يعني ضرورة التحرك الفوري لمعالجة الملفات وايقاف مراحل التقاضي قبل ان تصل الي طاولة لجنة الانضباط والتي لن تتورع في مضاعفة العقوبات علي الهلال هذه المرة باعتبار ان لديه ملفات مماثلة اتخذت فيها قرارت وعقوبات في وقت قريب ما يعني ان ادارته لم تتوقف عن مشاكلها مع مستحقات اللاعبين والمدربين الاجانب..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*ادارة الهلال مطالبة بالسعي لحل الخلافات المالية واغلاق هذه الملفات الخطيرة مع اللاعبين والمدرب التونسي نبيل الكوكي تفاديا لقرارات تاديبية من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم!

*في كل الاحوال سيدفع الهلال مستحقات الثلاثي وان طال الزمن والمؤسف انها ستصبح غرامة وعقوبات معا وهذه هي الجزئية التي يجب ان يتفاداها مجلس الهلال والدكتور اشرف الكاردينال!

*رمضان كريم.

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!