إﻏﻼق 4 ﻣﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻴﺤﺎب ﺑﺴﺒﺐ إنعدام اﻟﻐﺎز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﻛﺸﻔﺖ صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻏﻼﻕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺤﺎﺏﺑﺎﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ،ﻭﺍﻛﺪﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻣﻞ،ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚﻋﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.

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