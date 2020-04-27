فتح اسواق للبيع المخفض باطراف ولاية الخرطوم

التاريخ: 27-أبريل-2020
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شرعت شركه عيد التجاريه للأنشطه المتعددة في فتح أسواق للبيع المخفض بأطراف ولايه الخرطوم عبر مبادرة الشركة لتخفيف أعباء المعيشة التي أطلقتها الشهر الماضي.
وقال محمد عيد المدير التنفيذى للشركة بحسب سونا: أن المبادرة تهدف لمحاربة جشع التجار والسماسرة والوسطاء.
وناشد الجهات الحكومية بتوفير الوقود لسيارات المبادرة حتى تتمكن من جلب السلع من المصنع للأسواق مباشرة. وأعلن عن افتتاح ثلاثه أسواق للبيع المخفض بمناطق الدروشاب وكافوري وأمدرمان بالتنسيق مع لجان الخدمات بتلك المناطق، مؤكدا نجاح المبادرة بنسبة 100٪ خاصه في ظل التدافع اليومي.
وقال أن الأسعار بأسواق المبادرة أقل من سعر السوق بنسبة 40 ٪ ، كما أن السلع بالأسواق تحتوي على كل إحتياجات الأسرة من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان بجانب الخضر والفاكهةوالتي تأتي من المزارع لأسواق المبادرة مباشرة.
وأكد التزام العاملين بأسواق المبادرة بالاشتراطات والضوابط الصحية للوقاية من جائحة كورونا، مشيراً الى مساهمة بعض الشركات ورجال ونساء الاعمال فى توفير حجم مقدر من السلع الضرورية لمبادرة أسواق البيع المخفض في كل مدن وقري ولاية الخرطوم بالتنسيق مع لجان المقاومة والخدمات والتغيير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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