إعلان نتيجة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل

أعلنت دكتور مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل.

Advertisements

وأشارت د. مناهل في تصريح بحسب سونا للانباء، الى دور إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتوجيه بالولاية في اكتمال عملية تصحيح إمتحانات شهادة مرحلة الاساس ، مؤكدة أن عملية التصحيح سارت بصورة طيبة بجهد المعلمين والاتحاد المهني والنقابة ممثلة في لجنه التسيير. وقالت د. مناهل إن امتحانات هذا العام جاءت في ظروف بالغة التعقيد مع تداعيات جائحة كورونا ولكن بتعاون الجميع انتهت مرحلة التصحيح ، مشيرة إلى التزام المعلمين والمعلمات بكافة التدابير الوقائية خلال فترة التصحيح تجنباً للإصابة بفيروس كورونا. يذكر أن امتحانات هذا العام عقدت في الخامس عشر من شهر مارس المنصرم وجلس لها (21324) طالبا وطالبة موزعين على (216) مركزا على مستوى ولاية سنار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)