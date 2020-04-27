د. سارة تناشد الالتزام بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات خلال رمضان

ناشدت دكتورة سارة فتح الرحمن مدير عام وزارة الصحة ولاية النيل الأبيض مواطني النيل الأبيض بمختلف قطاعاتهم الإلتزام بتطبيق عملية التباعد الإجتماعي ومنع التجمعات خلال شهر رمضان حتى تتقى الولاية شر إنتشار جائحة كورونا . وقالت د. سارة أن الوعي المجتمعي والإلتزام بالإرشادات والموجهات الصادرة من السلطات الصحية واللجنة العليا لدرء جائحة كورونا هو السبيل الوحيد لتجنب إنتشار المرض ، وأضافت بأن ثقتها كبيرة في إنسان الولاية بالالتزم بالتوجيهات والإرشادات التي أصدرتها اللجنة العليا بإغلاق الأسواق المركزية بالولاية وزيادة ساعات حظر التجوال.

وقالت د. سارة بحسب سونا، أن وزارة الصحة واللجنة العليا لدرء جائحة كورونا تبذل قصارى جهدها لتجهيز مراكز العزل ، وعقد الدورات التدريبية للتعريف بالمرض وطرق إنتشاره والعمل مع الجهات المختصة لتعقيم الأماكن العامة والمساجد والمؤسسات الحكومية، وناشدت الجهات ذات الصلة بتوفير المعقمات لمختلف شرائح المواطنيين بالولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)