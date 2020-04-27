سيف تيري يعترف : انا لاعب مصارعة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف نجم منتخبنا الوطني سيف تيري لبرنامج نجوم في الدوري انه لاعب مصارعة ، واوضح تيري أنه يقدم على تمارين المصارعة الحرة التي تحتضنها حلبات الحاج يوسف بعد التمارين احياناً وأكد انه دخل الخرطوم الوطني عبر اختبارات خاصة ولم ينتقل من نادي بعد تأكيده ان الاختيار كان بعد ثلاثة تمارين فقط تحت اشراف المدرب ابو الجاز.

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