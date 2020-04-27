بالصورة..طبيب سوداني يصل إلى عمله على ظهر عربة “كارو” تشعل مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشعلت صورة طبيب سوداني، مستقلاً عربة يجرها حمار ” كارو” ليصل بها إلى عمله بإحدى مستشفيات العاصمة السودانية، مواقع التواصل الاجتماعي.
واظهرت الصورة الطبيب وهو على ظهر عربة “كارو” في طريقه إلى عمله، في ظل ازمة الوقود التي تعيشها الخرطوم.
وعلق ناشر الصورة : تحية احترام لابننا د. محمد عباس وهو يحضر لمناوبته بالمستشفى، على ظهر “كارو”، بعد أن لم يجد اي وسيلة مواصلات.كانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، قد حذرت الخميس الماضي، من مغبة إستمرار أزمة الوقود وعدم توفره، واصفة الوضع بالكارثي.
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