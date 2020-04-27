مخرجات اجتماع لجنة العالقين السودانيين بمصر

عقدت اللجنة العليا للعالقين بمصر اجتماعاً بمباني سفارة جمهورية السودان، تمخض عن عديد المخرجات.

وبحسب صحيفة اليوم التالي هذا نص التوضيح الذي جاء فيه:

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بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة العالقين السودانيين بمصر

توضيح مخرجات إجتماع يوم السبت بتاريخ 25/4/2020

عقدت اللجنة العليا للعالقين ظهر يوم السبت إجتماعها الثاني بسفارة جمهورية السودان برئاسة السفير ممثلا للحكومة السودانية ولجنة العالقين قدمت اللجنة المذكرة التي طالب بها السفير وتمت تلاوتها للسفير وتسليمها له وعلي الفور قام بإرسالها للحكومة السودانية والتي وعدت بالرد عبر ممثلها في الزمن المحدد وهو يوم الاثنين القادم في الرابع من رمضان المبارك وسترد الحكومة السودانية للجنة عبر خطاب رسمي وتصريح إعلامي في القنوات الفضائية السودانية وتسليط الضوء علي موعد عودة العالقين

وضحت اللجنة موقفها من عدم الرد من جانب الحكومة أو السفير وتوعدت السفير في الاجتماع بالآتي

اولا حضور اللجنة للسفارة في العاشرة صباحا يوم الاثنين لإستلام رد الحكومة السودانية علي مذكرتها التي لاتتضمن سوي تحديد موعد العودة للسودان

والاجلاء الفوري للعالقين وفي حالة عدم رد واضح من السفارة السودانية والحكومة السودانية فإن اللجنة تبدأ إعتصامها من داخل السفارة وتناشد العالقين بضرورة التوجهه للسفارة والجلوس امامها حتي موعد السفر للسودان

حذرت اللجنة السفارة السودانية من المضايقات التي يتعرض لها العالقين من الأمن المصري بإعتبار إن الشأن سوداني وإن من حق العالقين التعبير عن رأيهم وقضيتهم العادلة

تطرقت اللجنة لحرية التعبير للعالقين وعدم التعرض لهم من اي جهه يعتبر تعدي علي الحريات العامة وحقوق الأنسان

ثانيا فتحت اللجنة المكلفة خطوط مع كل الإعلام الحر المرئي والمسموع والقنوات الفضائية لتغطية الرد علي مذكرة العالقين ونقل صورة عن مطالب العالقين

ثالثا إلتزم السفير في حال عدم رد الحكومة السودانية علي المذكرة بالآتي

تلتزم سفارة جمهورية السودان بفتح الطريق العالقين للوقوف أمام السفارة السودانية والتعبير عن الرأي في مساعيهم السلمية للعودة للسودان

ثانيا تلتزم السفارة بحماية المتظاهرين المحتجين العالقين من اي تدخل من جانب الشرطة المصرية وإصدار توضيح للحكومة المصرية بعدم التعرض للعالقين

الفقرة الإنسانية

طالبت اللجنة المكلفة السفارة السودانية بتوفير سيارة لغرفة طوارئ الاطباء العالقين للوقوف علي حالات المرضى بمايسمي بالحالات الباردة ورفع تقريرها عن أوضاع العالقين المرضي حتي نقف علي ترتيبات الأجلاء ووضعهم الصحي

وافقت السفارة علي توفير سيارة للأطباء السودانين العالقين وننوة إلا أن اللجنة كونت غرفة من الاطباء للوقوف علي الحالات الباردة والرد علي استفسارات المرضي وسنقوم بتوفير الارقام لاحقا حتي يتسنى للعالقين الاستفسار ومقابلة الاطباء

رفضت اللجنة المعيشة التي تقدم للعالقين شكلا ومضمونا وطالبت بتغير وتنويع الوجبات علي أن تتماشى مع الطبيعة السودانية وإنسان السودان

رفضت اللجنة مبلغ ال 50جنيها التي تقدم لبعض العالقين ولم تقدم للجميع وضرورة مضاعفة المبلغ في ظل الحوجة في الشهر الكريم

طالبت اللجنة بتوفير الادوية للمرضي دون تأخير وادانت إلاهمال المتعمد في عدم صرف بعض ألادوية

طالبت اللجنة إلاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة وتكفل الدولة بكل احتياجاتهم ومتابعتهم

طالبت اللجنة بحل مشاكل السكن والمعيشة للذين لم يتسلموا اي معونات من السفارة السودانية حتي اليوم

يتم توفير هذه الخدمات حتي موعد إجلاء العالقين

تنوة اللجنة إن يوم الاثنين يوم مفصلي في تاريخ عودتنا للسودان نطالب الجميع بالإستعداد للذهاب للسفارة بعد تسلم رد الحكومة السودانية علي المذكرة وستعلن اللجنة بيان من داخل السفارة السودانية أما أن تعلن نهاية الازمة وحلها حلا نهائي والتوصل لحل يرضي العالقين أو دعوة العالقين بالتوجهه للسفارة.

ننوه نحن اللجنة وحسب إلاتفاق مع السفير وقد قمنا بتسجيل صوتي للسفير بعد إلاجتماع يتعهد فيه بفتح كل الطرق والمسارات التي تؤدي للسفارة.

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)