58 الف مستفيد من مشروعات الخير العاشرة بالنيل الازرق

اطلق ديوان الزكاة بولاية النيل الازرق مشروعات المحور الافقي لنفرة الخير العاشرة والتي تعتبر من المشروعات التي تخدم الفئات الاكثر حاجة في المجتمع حيث بلغت جملة تكلفة مشروعات المحور الافقي لنفرة الخير العاشرة بديوان الزكاة 118 مليون و36 ألف جنيه وبلغ عدد المستفيدين 85 ألف و700 مستفيد .

وقال الاستاذ فيصل حسن ادم امين ديوان الزكاة بالولاية بحسب سونا، ان الديوان درج علي تخصيص دعم مقدر للخلاوي وبلغ العدد المستهدف في نفرة الخير العاشرة (82) خلوة حيث تم تخصيص الف و998 جوال ذرة بتكلفة 3 مليون و996 الف جنيه وجملة المستفيدين 13 الف طالب و دعم شريحة العجزة والمسنين بعدد الف و400 جوال لعدد 700 مستفيد بتكلفة كلية بلغت 2 مليون و800 الف جنيه .

ومن المشروعات التي تسهم في تخفيف اعباء المعيشة مشروع كرتونة الصائم الذي استهدف 40 الف اسرة بجملة 40 الف كرتونة بلغت تكلفتها المالية 82 مليون جنيه بجانب مشروع دعم العائدين المتمثل في توفير (خيم – فرشات – ملابس) لعدد الف و500 مستفيد بتكلفة بلغت مليون و600 الف جنيه واطلاق سراح 100 من نزلاء السجون بتكلفة 3 مليون و40 الف جنيه.

وقال فيصل ان مشروع الراعي والرعية في هذا العام يستهدف 200 مستفيد بتكلفة كلية 2 مليون و500 الف جنيه وفرحة العيد تستهدف الف مستفيد بتكلفة بلغت مليون جنيه والبرامج الراتبة تستهدف 200 مستفيد بتكلفة 9 مليون و100 الف جنيه.

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)