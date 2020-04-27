الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الاثنين، لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وقال مراسل “سبوتنيك” في سوريا، إن المضادات الجوية السورية أطلقت عددا من صواريخ أرض – جو اعترضت هجوما صاروخيا نفذته إسرائيل في ريف دمشق الجنوبي.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة دمشق”.

وأضاف مراسل “سبوتنيك”، أن سكان العاصمة دمشق تمكنوا من مشاهدة الصواريخ السورية تلاحق أهدافا معادية قادمة من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع منطقة الجولان المحتل أقصى جنوب شرقي سوريا.

وقال مصدر أمني لـمراسل “سبوتنيك”: “قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في سماء الريف الجنوبي للعاصمة دمشق”.

وأوضح المصدر، أن “العدوان الصاروخي نفذته طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية”.

وأكد المصدر، أن “المضادات الجوية السورية استطاعت إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها والعمل جار على حصر الأضرار”.

وكشف المصدر الأمني لمراسل “سبوتنيك” عن حجم الهجوم مؤكدا أن، “العدوان الإسرائيلي تم بنحو 8 صواريخ وتم إسقاط 5 منها قبل وصولها إلى هدفها”.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، الاثنين 20 أبريل / نيسان الجاري، وأسقطت عددا منها.

وقال مصدر أمني لمراسل “سبوتنيك” وقتها، “أن صواريخ معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حمص الشرقي وتحديدا على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة تدمر، ويعتقد أن طائرات إسرائيلية أو أمريكية أطلقتها باتجاه الموقع، وتم التعامل معها عبر مضادات الدفاع الجوي وتم إسقاط معظمها”.