وقفت الادارة التنفيذية ببلدية القضارف مساء امس واليوم علي احوال المتضررين من جراء الحريق الذي شب مساء امس بسوق القش بالوحدة الادارية للصناعات والمواشي بالقضارف والذي ادي الي اضرار بالغة بالسوق. ووجه مدير وحدة الصناعات والمواشي الاستاذ عبدالمنعم حمزة بحسب سونا للانباء، بحصر المتضررين وحجم اﻻضرار مشيرا الي انه حتي الان لم يتم معرفة مصدر الحريق. Advertisements وكشف عن خطة لادارته لتنظيم السوق وفق المواصفات الفنية والهندسية والتنظيمية لتفادي تكرار مثل هذه الحرائق. ومن جانبه حيا المدير التنفيذي لبلدية القضارف الاستاذ عباس ادريس محمد الدور المتعاظم لادارة الدفاع المدني لتواجدها منذ مساء الامس وحتي صباح اليوم وعملها لتقليل اضرار الحريق داعيا مواطني البلدية لضرورة أخذ الحيطة والحذر حفاظا علي انفسهم وممتلكاتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بسوق القش بالوحدة الادارية للصناعات والمواشي بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.