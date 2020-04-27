الملم تستنجد بالدعم السريع لحسم ظواهر وانفلاتات

تفقد العميد عبد الرحمن جمعة باب الله قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، محلية الوحدة بجنوب دارفور (100) كلم شمالي نيالا للاطمئنان على الاوضاع الامنية بعد ورود أنباء ومعلومات تفيد بحدوث نزاع قبلي في المنطقة ونزوح المواطنين منها، وعقد اجتماعاً مصغراً ضم الأجهزة التنفيذية والأمنية والادارة الأهلية، استمع من خلاله على الموقف الأمني بالمحلية، واكدوا له استقرار الأمن سوى بعض الانفلاتات الأمنية المقدور عليها.

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وقال باب الله بحسب صحيفة السوداني الدولية،إن قواته ستعمل على حفظ الأمن بالمنطقة وتوفيره للمواطن، محذراً بعض الجهات من استغلال القضية والمتاجرة بها بنقل الشائعات للجهات العليا بالدولة، ووصف الأوضاع في المحلية بالقابلة بالانفجار، مؤكداً لهم قدرة قواته على حسم التفلتات والقضاء عليها، مطالبا المواطنين بمساعدة الادارات الاهلية للقيام بدورها المنوط بها، واعتبر باب الله امن المواطن خطا أحمر ويجب عدم تجاوزه.

وطالب محمد عبد الصمد حسب الله المدير التنفيذي لمحلية الوحدة، حكومة الولاية بضرورة توفير الوقود والسلع الاستراتيجية الأخرى، ونفى ما يتردد بشان النزاع القبلي، واكد ان محليته تشهد استقرارا امنيا بفضل مجهودات الشرطة والاجهزة الاخرى، منوها إلى بعض الانفلاتات والظواهر السالبة وحاجة المحلية لتدخل الدعم السريع لحسمها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)