السودان تكذب "الجزيرة" وتنفي بيع ميناء بورتسودان للإمارات

الإثنين 27 أبريل 2020

نفت الحكومة بيع ميناء بورتسودان مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية من الصحة.



وأشار مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، أن الخبر الذى روجته بعض المواقع الإعلامية والصحفية عن بيع ميناء بورتسودان عار من الصحة وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأضاف في بيان : "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".

وقال البراق النذير الوراق ، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء ، في تصريح صحفي: نؤكد على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان ، ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.

وروج موقع الجزيرة القطري خلال الأيام الماضية ، مزاعم حول نية السودان خصخصة 5 موانئ من ضمنهم بورتسودان وبيعهم لصالح موانئ دبي.