السودان تكذب "الجزيرة" وتنفي بيع ميناء بورتسودان للإمارات

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الإثنين 27 أبريل 2020
نفت الحكومة بيع ميناء بورتسودان مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية من الصحة.
وأشار مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، أن الخبر الذى روجته بعض المواقع الإعلامية والصحفية عن بيع ميناء بورتسودان عار من الصحة وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف في بيان : "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".
وقال البراق النذير الوراق ، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء ، في تصريح صحفي: نؤكد على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان ، ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.
وروج موقع الجزيرة القطري خلال الأيام الماضية ، مزاعم حول نية السودان خصخصة 5 موانئ من ضمنهم بورتسودان وبيعهم لصالح موانئ دبي.
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