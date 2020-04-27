تلفزيون السودان يعتذر عن خطأ رفع آذان المغرب قبل موعده

اعتذرت إدارة تلفزيون السودان في النشرة الرئيسية مساء الاحد، عن الخطأ الغير مقصود الذي حدث هذا اليوم بإذاعة أذان المغرب قبل عشر دقائق من زمنه الأصلي.

وقال مسؤول في إدارة التلفزيون بحسب صحيفة السودانى أن إدارة التلفزيون حققت في هذا الخطأ الذي لن يمر دون عقاب، مما تسبب في حدوث ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم.

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وتباينت فتاوى المشايخ والدعاة ما بين القضاء وعدم القضاء، من افطر على هذا الاذان الخاطىء فافتى الشيخ “عبدالحي يوسف” اليوم، من افطر قبل الوقت يلزمه القضاء بينما افتى الشيخ “محمد هاشم الحكيم”: الراجح عندنا قول ابن تيمية ان لاقضاء عليه، ولو قضى محله يوماً كان الأحوط.

فيما قال الكودة أنه لا حرج على كل من أفطر مع أذان التلفزيون ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد وأكد ان كل من تناول إفطاره اليوم على وقع هذا الخطأ لايلزمه لا القضاء ولا الكفارة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)