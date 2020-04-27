فيديو: ذو النون يفجر فضيحة مدوية لوزير الصحة (أدخل زوجته للسودان ضمن طائرة المساعدات الإماراتية) ومطالبة بمحاكمة اكرم

إتهم الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون وزير الصحة السوداني بأنه قام بإدخال زوجته ضمن طائرة المساعدات الإماراتية التي وصلت في الأيام الماضية، رغم قرار الحظر الشامل بالخرطوم، ووجود ألاف العالقين السودانيين في الخارج.

وبحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو القصير المرفق قال ذو النون (عليك الله طائرة كاملة جايبيين فيها مرتك،أمشي أفتح بلاغ قول إتهمناك إتهام باطل، السيد اكرم ورينا حصل ولا ما حصل، كان تقول لينا الطائرة جابت 8 طن ومائة كيلو، وال 100 كيلو كان تقول عبارة عن مرتي، ولا مرتك برضو جايبينها ضمن المساعدات، من حقك مرتك ترجع لكن ما تغشنا تقول جابو مساعدات، ما تغش الشعب السوداني، لكن بالدس ما بنخليك).

وأضاف ذو النون مخاطباً وزير الصحة (كيف جابو ليك مرتك يا حبيبنا، يا أكرم، نحن ذاتنا عندنا مرتنا قاعدة برة، وما نحن برانا داير كل الناس تتلم على بعض، أفتحوا المطارات، أعملوا، مراقبة وحجر رجعوا الناس العالقين، وما فعلته إستغلال سلطة ونفوذ وفساد، وحمدوك يفتح المطار يجيب لينا قوات دولية ورافض يجيب السودانيين العالقين بالخارج، كلكم سجم رماد، مافيكم راجل في الحكومة دي نتكل عليه).

وقالت الدكتورة شادية عمر تعليقاً على فيديو ذو النون الذي فجر فضيحة مدوية بحسب نشطاء التواصل (هذا اتهام خطير جدا جدا .. لو ثبت لازم اكرم يقدم للمحاكمة .. يستقبل خلوها أصلًا فشله سبب للاستقالة .. الاتهام ده محاكمة فورية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)