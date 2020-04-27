هيئة مياه الخرطوم: إصلاح العطل الطارئ في محطة مياه بري

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن إصلاح العطل الطارئ في محطة مياه بري ، وعودة إمداد المياه لمناطق (شرق الخرطوم ، قاردن سيتي، إمتداد ناصر، البراري) تدريجياً ،

Advertisements

وقال مدير عام الهيئة المهندس أنور السادات الحاج محمد بحسب صحيفة السودانى، إن فريقاً هندسياً عكف علي إصلاح العطل في وقت وجيز لتقليل فترة إنقطاع إمداد المياه عن المناطق المتاثره مراعاة لظروف رمضان ، مشيراً إلى أن المحطة تعمل حالياً بطاقتها المعتاده .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)