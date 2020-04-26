قد نالوا المجد وبلغوا الثرياء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الله تعالى [ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ] وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: [ لو كان العلم بالثرياء لناله رجل من فارس ]، تأتي سطور هذه المقالة الجمهورية الإسلامية في إيران هذه الدولة التي كسرت وقسمت ظهر الطغاة والجبابرة حيث اصبحت بارعة ومتطورة في كل مجالات الحياة المعاصرة من صحة وتعليم واقتصاد وسياسة وتكنولوجيا وتقنيات عسكرية وغيرها من مكونات الدولة القوية التي تهابها الدول وتعمل لها الف حساب رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ ولادتها إلى يومنا هذا من قبل أميريكا واذنابها في المنطقة.

هناك الكثير من الثورات التي حدثت في منطقتنا الإسلامية والعربية وكانت كلها بلا استثناء من صنيعة الاستعمار الحديث حيث أصبحت هذه الدول مستعمرة وفقير ومتخلفة بأيدي أبناءها الذين ظلوا يعملون ليل نهار لخدمة ولاة أمرهم في الغرب بتدمير البنى التحتية والخدمات والتعليم وغيرها من أساسيات الحياة في بلدانهم، ولكن عندما يأتي الدور للكلام عن الثورة الإسلامية في إيران يكون مختلفا تماما لان الثورة الإسلامية في ايران عملت بكل الشعارات التي نادت بها وظلت عاكفة على تطوير بلدها مستندة في ذلك على المنطق الإسلامي الأصيل ولم تنحرف عنه قيد أنملة وهذا هو السبب الرئيسي في تطورها وثباتها امام كافة العقبات والصعوبات، ومن الاهداف الثمينة التي حققتها الجمهورية الاسلامية مؤخرا قيامها بإطلاق القمر الصناعي نور الذي استقر في مداره بنجاح كامل وذلك باعتراف أعدائها من الأمريكان والإسرائيليين وغيرهم من عملاء المنطقة وسط موجات من الهلع والذعر التي اصابتهم جراء هذا الحدث الفريد والتي جعلتهم ينددون بهذه العملية والتي اعتبروها مخالفة لقوانين الأمم المتحدة وقوانين مجلس الأمن ولكن متى عمل هؤلاء بقوانين مجلس الأمن الدولي حتى يعيبوا ذلك على ايران؛ هذا المجلس الذي أصبح أداة من أدوات الاستعمار الحديث والذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالقانون والعدالة وإنما ينفذ ما يصب فقط في مصلحة أمريكا وإسرائيل والدول المستعمرة.

هذا النجاح الكبير الذي حققته ايران كان نتيجة لتمسكها بمبادئها الإسلامية الأصيلة ودفاعها عنها وعن كل مظلوم ومستضعف في الأرض وهذا هو أحد مصاديق الآية الكريمة التي ذكرتها في بداية المقالة لان نصرة المظلومين والمستضعفين نصرة لله تعالى وكما هو واضح من الآية ان الله تعالى ينصر من ينصره، إذن هذا لم يكن نجاح فقط بل هو نصر مبين منه تعالى،.

إذن متى يرجع حكامنا إلى هذا المنطق الاسلامي الأصيل وهذا الوعد الرباني الكبير ؟ ام لم يقرأ هؤلاء القرآن الكريم وتركوه خلف ظهورهم..؟ وكيف يؤمن هؤلاء بالوعد الإلهي المتين وهم يهرعون الى وعود أمريكا الكاذبة؟

هذه الدولة التي فشلت في كل شيء ولك عزيزي القارئ في جائحة كورونا خير مثال ودليل على ذلك، حيث أصبح الأمريكان يتقاتلون على الكمامات وورق التواليت وأصبحت اكبر أمانيهم الحصول على سرير يوجد فيه جهاز تنفس، ومازال عرباننا يهرولون خلفها ويتسولون في شوارعها صاغرين بحثا عن فرصة للحكم في بلدانهم حتى ينقضوا على شعوبهم كالكلاب الضالة ..؟

قد خسرتم الدنيا والآخرة