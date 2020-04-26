قفزة هائلة ومفاجئة في أسعار الدولار بالسوق الموازي في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفز الدولار قفزة هائلة ومفاجئة في سوق العملات الأجنبية يوم الأحد 26 أبريل 2020م، وحسب متعاملون في سوق النقد الأجنبي فإن الدولار قفز إلى (135) جنيهاً بدلا عن (111) جنيها في الأيام الماضية. بينما أصبح الريال السعودي (36) جنيها.

وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي، أن الدرهم الإماراتي وصل إلى (37) جنيها، اليورو (130) جنيها، الجنيه الاسترليني (145) جنيها، الدينار الكويتي (250) جنيه، الجنيه المصري (8) جنيهات، الريال القطري (36) جنيها.

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