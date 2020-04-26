شركة السكر السودانية: توفير مليون جوال لمقابلة شهر رمضان

الخليج 365:

وفرت شركة السكر السودانية مليون جوال سكر زنة 50 كيلو لمقابلة احتياجات المواطنين لشهر رمضان المعظم حسب توجيه وزير الصناعة والتجارة و قال المدير العام للشركة الرشيد اسحق، إن الكميات تم توزيعها على ولايات السودان الـ (18) حسب الكثافة السكانية لكل ولاية، لافتًا الى ان التوزيع يتم عبر المحليات ومن ثم لجان التغيير والخدمات .

واكد الرشيد حرص الشركة على توفير السكر لمقابلة شهر رمضان انطلاقا من مواقفها الوطنية الرامية لتخفيف العبء على المواطنين بولايات البلاد المختلفة.

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