التربية تستعد لاعادة المرحلة المتوسطة فى العام 2021

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكد مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الاستاذ محمد ابراهيم اعادة المرحلة المتوسطة للسلم التعلمى ابتداء من العام الدراسى الذى يلى العام القادم 2021/2022 على ان يتم التحضير له من العام القادم باعداد المدارس والمعلمين، وقال محمد ابراهيم ان النقص فى عدد المعلمين ليس كما يتخيله البعض وانه امر مقدرو عليه بالاستعانة بمعلمى مرحلة الاساس بعد تدريبهم بصورة ممتازة وقطع بقوله قد يكون النقص فى بعض المواد المتخصصة خاصة ، مشيرا الى ان ميزانية العام القادم تستوعب اعادة المرحلة المتوسطة.

من جهة اخرى شن محمد ابراهيم هجوم لاذعا للاعلام وقال ان الاعلام موجه وهنالك اعلاميون باعوا اقلامهم وصحفهم وبدءوا فى الترويج للسلبيات البسيطة واهملوا السياسات التعليمة الكبيرة للوزارة وانه لايلتفت لمثل المتجارة الرخيصة، وان لهم اهداف اكبر.

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