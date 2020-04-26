رئيس مجلس السيادة الانتقالي: ملف العلاقة مع إسرائيل تُرك لمجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني؛ الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه ترك كل نتائج لقائه في فبراير/ شباط الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لمجلس الوزراء، ليقرر فيه، وفقاً لمصالح البلاد.

جاءت تصريحات البرهان، خلال حوار مع التلفزيون القومي، السبت إذ أكد أن أمر وضع السياسات الخارجية يتم في مجلس الأمن والدفاع، في حين تترك التفاصيل للجهاز التنفيذي.

وأضاف أن “السودان ينبغي أن لا يكون في حالة عداء مع أي جهة أو دين أو طائفة”، وأن “السودان بعد الثورة مطلوب منه أن يصبح مختلفاً عن ما قبلها”، وأشار إلى أنهم في مجلس السيادة ومجلس الوزراء “على اتفاق تام على أهمية تبني مصالح البلاد العليا”، دون الدخول في تفاصيل إضافية.