الوساطة: الاتفاق على نسبه 40% من الموارد لدارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا عن توصل طرفا التفاوض “الحكومة – مسار دارفور” لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد القومية والتي حددت بنسبه 40% لمدة عشرة سنوات.

وقال عضو لجنة الوساطة د. ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض اليوم الأحد، بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور بمقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا.

قال: “ان الحكومة طرحت ثلاث خيارت حول نسبه إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30% لمدة عشرة سنوات، و40%لمدة خمس سنوات و50%لمدة ستة سنوات، موضحاً أنه بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد ولمدة عشرة سنوات.

وأوضح ضيو، بانه تم طرح العديد من الأفكار بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور،مشيراً الى أن الوساطة لم تتمكن من حسم امر تمويل السلام وتم تأجيل النقاش في الامر لجلسة التفاوض القادمة حتي يتمكن الطرف الحكومي من اخضاع الامر لمزيد من الدراسة .

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وأضاف: أن هنالك نسب مطروحة من قبل الحكومة ومسار دارفور واهل المصلحة فيما يتعلق بمشاركة حركات دارفور، موضحاً أن تقارب في الفهم الا ان الوساطة رأت ان يتم طرح الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور على مستوي قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان على ان يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض القادمة .

وأشار ضيو الى اللجنة التي تم تكوينها من قبل الجبهة الثورية لتحديد القضايا القومية التي يتم مناقشتها علي مستوي مسار دارفور والتي سيتم التداول حولها في جلسة التفاوض القادمة وأضاف قائلا ” بذلك نكون قد انتهينا من القضايا السياسية في مسار دارفور” .

و لفت ضيو الى انه تم التفاكر مع الوفد السوداني برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين رئيس لجنة الترتيبات الأمنية حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره اخر ملف وبه تكون الوساطة قد أكملت التفاوض في مسار دارفور .