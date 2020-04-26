شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفيت القابلة مريم يحيى يعقوب (71عاما) بمنطقة أم هجاليج بالريفي الغربي لمحلية الفاشر أثر الحريق الهائل الذي شب عصر أمس بالقرية، والذي ادى الى حرق اكثر من (150) منزلا ونفوق اعداد كبيرة من الحيوانات وحرق كميات كبيرة من المحاصيل. وقد بحث الاجتماع الطارئ والموسع الذي انعقد اليوم بمحلية الفاشر برئاسة نائب المدير التنفيذي للمحلية صلاح الدين عبدالعزيز البنجاوي -بحث السبل المثلى لتقديم العون و الاغانة العاحلة للمتضررين بالحريق وذلك بالتنسيق مع مفوضية العون الانسانى وديوان الزكاة، فضلا عن توفير المعينات التشغيلية لمصادر المياه بالمنطقة.

وكان ممثل سكان المنطقة حامد أحمد عبد الوهاب قد قدم شرحا للاجتماع حول أسباب الحريق وما أحدثه من أضرار، داعيا الى ضرورة الاسراع لاغاثة المتاثرين، بخاصة فى ظل الاوضاع المعيشية الصعبه التى يعيشها المواطنون ، مناشدين كافة الجهات الرسمية والشعبية والخيرين من قطاعات المجتمع المختلفة ومواطني القرى المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرق بريفي الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.