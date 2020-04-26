تسجيل (24) إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الصحة السوادنية مساء الأحد ،عن تسجيل (٢٤) إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى (٤) وفيات من الحالات المعلنة سابقاً ، وشملت الإصابات (٢٢) إصابة بولاية الخرطوم وحالة واحدة في كل من سنار و ولاية شرق دارفور.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقي راديو تمازج نسخة منه ، إن العدد الكلي للإصابات وصل إلى (٢٣٧) حالة حتى الآن، متضمنة (٢٠) حالة شفاء و (٢١) وفاة.

وحثت السلطات الصحية المواطنين على أخذ الحيطة والحذر والعمل بتعليمات وزارة الصحة.

يمكن أن يصاب الأشخاص بفيروس كورونا عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس ، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض فيروس كورونا أو يعطس، وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.

في في العالم ، بلغ عدد الإصابات بفيروس كرونا إلي أكثر من 2.88 مليون شخص ، مع حوالي 813000 حالة شفاء.