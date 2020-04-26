التلفزيون القومي يربك السودانيين برفع آذان المغرب قبل موعد الإفطار بـ(7)...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، اليوم الأحد قبل حوالي سبع دقائق من امساكية افطار رمضان.

وأثار ذلك ضجة واسعة في منصات التواصل، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الأ ذان.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر.

وعلق أحدهم ساخراً : أصبح علينا قضاء يومين، حتى الآن في رمضان، ربنا يستر لقدام.

ولم تعلق إدارة التلفزيون او تعتذر حتى ساعة تحرير هذا الخبر على الخطأ الذي حدث.