تأسيس آلية لتوفير وقود لشركات التعدين

التاريخ: 26-أبريل-2020
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اتفق ممثلوا الشركات الحكومية الاساسية الاربعة العاملة في مجال التعدين علي تشكيل الية مشتركة لاستيراد وتوفير وتخزين الوقود اللازم لها ولقطاع التعدين التقليدي بالبلاد.
وكان ممثلو الشركات الاربعة وهي الشركة السودانية للموارد المعدنية،شركة الكتلة الذهبية (سبيكة)، شركة سودامين المحدودة، وشركة قادرة للبترول اجتمعوا في الخرطوم بناء على توجيه ادارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى للتفاكرحول كيفية توفير الوقود اللازم لشركات التعدين وللقطاع التقليدي بالبلاد.
واشار بيان صحفي مشترك بتوقيع الاستاذ مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بحسب ( سونا ) الى ان المجموعة التقت في اجتماع موسع بمقر شركة الكتلة الذهبية تناول موضوع توفير وقود التعدين لشركات التعدين المختلفة و للمعدنيين التقليديين اخذين في الاعتبار توجيه وزارة المالية للشركات بالبحث فى اليات لتوفيرالوقود التجاري ليستخدم في قطاع التعدين.
وقال البيان ان الاجتماع قد وافق عقب تداول مستفيض على تأسيس آلية (كونسورتيوم) تضمها جميعا لوضع الحلول لمسالة توفير وقود التعدين كقضية ملحة وذلك بإستيراده ونقله وتخزينه وتوزيعه بطريقة منضبطة وسهلة تساعد المعدنيين والعاملين فى القطاع من زيادة انتاجهم وزيادة العائدات للدولة.
واشار الى ان الاجتماع قد خلص الى تشكيل لجنة مصغرة تضم الشركات الاربعة برئاسة شركة قادرة للبترول تضطلع بوضع الإطار القانوني والمالي والفني لهذه الالية وترفع التصور النهائي خلال ثلاثة ايام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاجازته.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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