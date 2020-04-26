حمدوك يرأس اجتماع لجنة إنجاح العروة الصيفية

التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك الإجتماع الأول للجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وذلك يوم غد الإثنين فى الثانية عشرة ظهراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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