وكالة السودان “سونا” تحدث ربكة حول “نسبة دارفور من الموارد” التي توصلت لها المفاوضات بخطئها دون اعتذار

أحدثت وكالة الانباء السودانية ” سونا”، ربكة حول نشرها الخاطيء لنسبة 40% من الموارد التي ستمنح لدارفور، حيث أوردت ان 40% من الموارد القومية، قبل أن تتراجع وتصحح الخطأ بعد ساعتين دون اعتذار إلى أن ال 40% من للموارد المستهرجة من دارفور نفسها.

وكانت عدة وكالات وصحف الكترونية بحسب صحيفة السودانى قد نقلت عنها الخبر الذي اخطأت فيه من غير ان تعتذر ساعة هذا التحرير.

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وكانت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، قد اعلنت عن توصل طرفا التفاوض “الحكومة، مسار دارفور” لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من اقليم دارفور والتي حددت بنسبه 40% لمدة عشرة سنوات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)