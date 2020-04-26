(دال) تكشف عن إصابة أحد العاملين لديها بِـ(كورونا) في فرعها ببورتسودان

كشفت شركة “دال الغذائية” عن إصابة أحد العاملين لديها في بورتسودان بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة فحصه.
وقالت الشركة في تعميم صحفي، الأحد، إن إجراءات السلامة القياسية التي وضعها فريق الإهتمام المناط به التعامل مع مختلف المواقف خلال جائحة كورونا، تواصل مع السلطات الصحية في الولاية وحجر المصاب لتلقي الرعاية الطبية.
وأغلق الموقع بغرض التعقيم الكامل وتنفيذ إجراءات السلامة المطلوبة في مثل هذه الحالات.
وبحسب صحيفة السوداني، أكدت الشركة حرصها الكامل على صحة العاملين في كل المواقع وطلبت من الجميع الإلتزام التام بكل التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية حتى نحد من انتشار الوباء.
وسارعت الشركة لتحديد الأشخاص المخالطين للمصاب وتطبيق إجراءات العزل الصحي عليهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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