التاريخ: 26-أبريل-2020
0 مشاهدة
أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، اليوم الأحد قبل حوالي سبع دقائق من موعد افطار رمضان.
مما أثار ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الآذان.
وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر.
علق أحدهم متهكماً على السلطة في السودان: أصبح علينا قضاء يومين، حتى الآن في رمضان، ربنا يستر لقدام.
وبحسب صحيفة السوداني، لم تعلق إدارة التلفزيون او تعتذر حتى ساعة تحرير هذا الخبر على الخطأ الذي حدث.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون القومي يربك السودانيين برفع آذان المغرب قبل موعد الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.