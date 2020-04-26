شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بلغ جملة الوارد من الذرة لسوق محاصيل القضارف اليوم (4930) جوال ذرة فيما بلغ وارد السمسم 530جوال . اعلي سعرللذرة نوع الدبر بلغ 9100 ج وادني سعر 9000 جنيه وبلغ الوارد من الدبر للسوق اليوم 161 جوال فيما بلغ اعلي سعرللفتريتة اليوم 7000 ج وادني سعر 6900 ج والوارد 3522 جوال واعلي سعر للمقد بلغ 7200 جنيه وادني سعر 7100 جنيه والوارد 513 جوال والعكراعلي سعر بلغ 7200 جنيه وادني سعر 7100 جنيه والوارد 430 جوال وبلغ اعلي سعرللذرة الصفراء 7000 جنيه وادني سعر 6900 جنيه وبلغ اعلي سعر للتترون 9200 جنيه وادني سعر 9100 جنيه واعلي سعر للدباكو 7450 ج وادني سعر 7400 جنيه والوارد للسوق من الدباكو بلغ 44 جوال واعلي سعر للحرايري 7100 ج وادني سعر 7000 جنيه واعلي سعر لجوال الدخن 9800 جنيه وادني سعر 9700 جنيه و الوارد من الدخن للسوق بلغ 260 جوال . وبلغ اعلي سعر لقنطار السمسم 5907 جنيه وادني سعر للقنطار 5907 جنيه ومتوسط السعر للقنطار 5907 جنيه وجملة الوارد (530) جوال سمسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف أسعار المحاصيل و الوارد لسوق القضارف اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.