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تعرف أسعار المحاصيل و الوارد لسوق القضارف اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغ جملة الوارد من الذرة لسوق محاصيل القضارف اليوم (4930) جوال ذرة فيما بلغ وارد السمسم 530جوال .

 اعلي سعرللذرة نوع الدبر بلغ 9100 ج وادني سعر 9000 جنيه وبلغ الوارد من الدبر للسوق اليوم 161 جوال فيما بلغ اعلي سعرللفتريتة اليوم  7000 ج وادني سعر 6900 ج والوارد 3522 جوال واعلي سعر للمقد  بلغ 7200 جنيه وادني سعر  7100 جنيه والوارد  513 جوال والعكراعلي سعر بلغ  7200 جنيه وادني سعر  7100 جنيه  والوارد  430 جوال

وبلغ اعلي سعرللذرة  الصفراء   7000 جنيه وادني سعر   6900 جنيه وبلغ اعلي سعر  للتترون  9200 جنيه وادني سعر   9100 جنيه واعلي سعر للدباكو   7450 ج وادني سعر   7400 جنيه والوارد للسوق من الدباكو   بلغ 44 جوال واعلي سعر للحرايري  7100 ج وادني سعر 7000 جنيه واعلي سعر لجوال الدخن 9800 جنيه  وادني سعر 9700 جنيه و الوارد  من الدخن للسوق  بلغ 260 جوال .

وبلغ اعلي سعر لقنطار السمسم  5907 جنيه وادني سعر للقنطار  5907 جنيه ومتوسط السعر للقنطار 5907 جنيه وجملة الوارد  (530) جوال سمسم.

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