مزارعو القضارف يدقون ناقوس الخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى مزارعون بولاية القضارف شرق السودان تخوفهم من مواجهة الموسم الزراعي الصيفي عقبات بسبب الحظر الكامل الذي فرضته حكومة الولاية لعشرة أيام، وطالبوا الحكومة الإتحادية بالعمل على توفير التمويل ومدخلات الإنتاج خلال الفترة القصيرة القادمة. وقال المهندس غالب هارون أحد كبار المنتجين بالولاية للانتباهة أون لاين أن الزراعة مواقيت وأن هذا يعني حتمية توفير التمويل ومدخلات الإنتاج سريعا وذلك لأن مفتتح شهر مايو القادم يشهد بداية التحضير للموسم الزراعي بترحيل الآليات والتقاوى والوقود الى مناطق الإنتاج، معتبرا أن أي تأخير من شأنه أن ينعكس سلبا على الموسم الصيفي برمته، ويعتقد أن أزمة الوقود تحتاج الى حلول نهائية تقضي بتسليم المزارعين حصصهم من الوقود قبل وقت كاف.