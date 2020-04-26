ولاية الجزيرة تستهدف إنتاج 35 طن تقاوي بصل للصادر

الخليج 365 :

أكملت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الترتيبات اللازمة لنقل وتوطين التقانات الحديثه في الموسم الزراعي 2020م – 2021م وذلك بزراعة 2 ألف فدان بمحاصيل الذرة والسمسم والدخن وزهرة الشمس ضمن برنامج الحلول المتكاملة لرفع الإنتاجية في القطاع الزراعي إضافة لتكوين صندوق لدعم التقانة لضمان إستدامة برنامج الحلول المتكاملة لرفع الإنتاجية في القطاع الزراعي.

وأعلنت د. توحيدة بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) أن خطة وزارتها لهذا الموسم إستهدفت تطبيق تقانات حصاد المياه في مساحة 100 فدان بالقطاع المطري بمحليات شرق الجزيرة وأم القري والمناقل و40 فدان في القطاع المروي بمحليات الولاية الثمانية و8 آلاف فدان في القطاع الرعوي وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتحسين النوعية والكمية.

وكشفت توحيدة عن التحضيرات الجارية لزراعة 5 أفدنة لإنتاج 35 طن تقاوي بصل للصادر ومضاعفة الجهود لعمل تروس نثر المياه بمحليتي المناقل وشرق الجزيرة لزيادة رقعة المراعي عبر نشر مياه الأودية والخيران والاستخدام الأمثل لمياه الخيران وتقليل سرعة الجريان والوصول للمصب.

وأشارت للتدابير التي تم وضعها لإستئصال أمراض الموالح والمانجو بالولاية بتوفير المبيدات والأسمدة والآليات والمعدات والرشاشات والشتول وأنظمة الري الحديثه وإتباع الطرق العلمية في إستخدام المبيدات .