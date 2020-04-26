الحكومة تنفي بيع ميناء بورتسودان

الخليج 365 : قطعت الحكومة بعدم صحة بيعها ميناء بورتسودان.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير ان الحكومة لن تتخذ مثل هذا القرار دون استشارة الشعب السوداني، لجهة ان بيع الميناء شأن استراتيجي بحسب وصف البراق في تعميم صحفي.

وقال لا يمكن ان يتم دون الرجوع للشعب صاحب المصلحة المباشرة.

وأكد البراق حرص الحكومة على علاقات متطورة مع الدول الشقيقة والصديقة في اشارة لدولة الامارات التي تردد انها حازت على الميناء لمصلحة مؤاني دبي.

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