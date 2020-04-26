عاجل.. "البرهان" يكشف كواليس عزل "البشير"

الأحد 26 أبريل 2020

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، للمرة الأولي، تفاصيل آخر أيام الرئيس السابق عمر البشير، قبل عزله من الحكم على يد القوات المسلحة السودانية.



وذكر البرهان، خلال مقابلة على تلفزيون السودان الرسمي ، أمس السبت، أنه "كُلف مع ضابطين، من المجلس العسكري الذي كان يقوده وزير الدفاع الأسبق عوض ابن عوف، بإبلاغ الرئيس عمر البشير بقرار عزله والتحفظ عليه".

وقال: "كان معي اثنين من الضباط وعندما وصلت لتنفيذ المهمة وجدت نفسي لوحدي ولم أسألهم حتى الآن عن دواعي تخلفهم".

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وكشف البرهان عن قيامه ونائب مدير جهاز الأمن في عهد البشير الفريق جلال الدين الشيخ، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي، والفريق ياسر العطا الذي يتولي حاليا عضوية مجلس السيادة، بإبلاغ عوض ابن عوف برفض المتظاهرين له.

وعزل المجلس العسكري بقيادة عوض ابن عوف، الرئيس عمر البشير عن الحكم في 11 أبريل2019، بعد خمسة أيام من استمرار اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش.

واستقال ابن عوف من رئاسة المجلس بعد ساعات من إذاعته بيان عزل البشير إثر رفضه من قبل المحتجين، ليتولى البرهان رئاسته، والذي بدوره اعتذر للشعب السوداني عن فض اعتصام القيادة العامة، مشيرا إلى أن التحقيقات سوف تكشف الجناة.