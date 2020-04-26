أوبريت المحبة ورد الجميل لأصحاب السترات البيضاء…

دشنت مجموعة من المطربين أوبريت رد الجميل للأطباء الذين يقضون ساعات من العمل لا محدودة في مواجهة فيروس الكورونا وتفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية مع العمل إذ حرصوا على نشره بصفحاتهم كما تداولته العديد من القروبات شكراً ليكم جيشنا الأبيض من كلمات نجوي يحيى وألحان سامية الهندي التي شاركت بالغناء بجانب المطربين عمر إحساس، محمد عبدالجليل، إنصاف فتحي، هاني عابدين، وملاذ غازي.

وتم التصوير العمل بحسب صحيفة السودانى بعدد من المناطق منها برج التضامن الاجتماعي، شرطة الجمارك، مستشفى الدايات، معمل استاك بالإضافة إلى قسم الأسنان بمستشفى حاج الصافي ومطار الخرطوم والعمل من إنتاج وزارة الصحة الاتحادية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)