والى الشمالية يطمئن على المواد البترولية والدقيق

اطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري علي موقف انسياب المواد البترولية والغاز والدقيق والجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والغاز والدقيق.

واطمأن الوالي لدى لقائه بمكتبه اليوم باعضاء الآلية الولائية لتوفير وتوزيع المحروقات والدقيق علي عمل المخابز بالولاية في اعقاب اللائحة الجديدة التي صدرت من وزارة المالية والقوي العاملة في الولاية مؤخرا والتي حددت أسعار واوزان الخبز.

وشدد الساعوري بحسب سونا علي ضرورة تفعيل آليات المراقبة حتي يتم تطبيق اللائحة بالصورة المطلوبة، كما وجه بالاستمرار في تنظيم وضبط العمل بمحطات الوقود مع التوزيع العادل لكل الكميات التي تصل من المركز للولاية علي كل المحليات، بجانب الاستمرار في صرف الوقود بالبطاقات علي ان يتم تعديل مواعيد ساعات عمل محطات توزيع البنزين من الساعة السادسة صباحا حتي الثانية ظهرا،

اما بالنسبة لمحطات توزيع الجازولين من الساعة السادسة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين وعدم السماح لاي مركبة المبيت بمحطات الوقود وذلك تجنبا للازدحام وتمشيا مع القرارات والاجراءات الأخيرة الصادرة من اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)