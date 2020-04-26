مجلس وزراء السودان ينفى ماتردد عن بيع ميناء بورتسودان

الأحد 26 أبريل 2020

نفى مجلس وزراء السودان ما تردد عن بيع ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، مؤكدًا أن الحكومة السودانية لا تقرر فى مثل هذا الشأن الاستراتيجى إلا بالرجوع للشعب وأصحاب المصلحة المباشرة.



وشدد مكتب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك - فى بيان اليوم /الأحد/ - على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التى تدعم عملية الانتقال فى السودان، معربًا عن شكره لهذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد تسجيل 4 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية.