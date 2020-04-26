غرب كردفان واليونسيف توقعان على خطة التنمية

وقعت حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة والي الولاية الركن عبدالله محمد عبدالله على خطة منظمة اليونسيف للعام 2020م فيما وقع مدير اليونسيف بالولاية ممثلا للمدير الاقليمي لليونسيف احمد بابكر علي.

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واكد والي غرب كردفان وفقا لوكالة السودان للانباء لسونا، عقب التوقبع بدعم منظمة اليونسيف التزام حكومته بتنفيذ كل ما يليها من واجبات تجاه الخطة مع كافة الجهات ذات الصلة واوضح ان التعاون مستمر مع اليونسيف من اجل الارتقاء بالخدمات التنموية التي جاءت ضمن برامج الخطة التشغيلية .

واشار الى ان اليونسيف تعتبر خير معين لبرامج التنمية المختلفة بالولاية .

من جهته قال مدير منظمة اليونسيف بالولاية د. احمد بابكر، إن المنظمة تعمل في محاور الصحة والتغذية واصحاح البيئة وحماية الاطفال بجانب التعليم الاساسي والتخطيط والمتابعة والتقييم بوزارة التربية والتوجيه، مشيرا الي أن الميزانية التي رصدتها اليونسيف للبرامج المختلفة تقدر بــ 4.8 مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة عبر الوزارات والمنظمات العاملة بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)