مصرع شخص واحتراق أكثر من150 منزلا

لقيت القابلة مريم يحيي يعقوب (71عاما) بمنطقة “ام هجاليج” بالريفى الغربي لمحلية الفاشر مصرعها على أثر الحريق الهائل الذي شب عصر أمس بالقرية، والذي ادى الى حرق اكثر من (150)منزلا ونفوق اعداد كبيرة من الحيوانات وحرق كميات كبيرة من المحاصيل

وقد بحث الاجتماع الطارئ والموسع لذي انعقد اليوم بمحلية الفاشر برئاسة نائب المدير التنفيذي للمحلية صلاح الدين عبدالعزيز البنجاوي – بحسب صحيفة السودانى السبل المثلى لتقديم العون و الاغانة العاحلة للمتضررين بالحريق وذلك بالتنسيق مع مفوضية العون الانسانى وديوان الزكاة، فضلا عن توفير المعينات التشغيلية لمصادر المياه بالمنطقة.

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وكان ممثل سكان المنطقة حامد أحمد عبد الوهاب قد قدم شرحا للاجتماع حول أسباب الحريق وما أحدثه من أضرار، داعيا الى ضرورة الاسراع لاغاثة المتاثرين، بخاصة فى ظل الاوضاع المعيشية الصعبه التى يعيشها المواطنون ، مناشدين كافة الجهات الرسمية والشعبية والخيرين من قطاعات المجتمع المختلفة ومواطنى القرى المجاورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)