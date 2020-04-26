اجتماع مشترك يبحث إمكانية توفير الوقود لشركات التعدين

التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة عقدت الشركات الحكومية (الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة الكتلة الذهبية – سبيكة- وشركة سودامين المحدودة وشركة قادرة للبترول) اجتماعا مشتركا اليوم ٢٦ ابريل ٢٠٢٠م في مقر شركة الكتلة الذهبية – الخرطوم، وذلك بناء على توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ممثلة في إدارة السلع الاستراتيجية. وبحث الاجتماع قضية توفير وقود التعدين لشركات التعدين المختلفة وكذلك للمعدنين التقليديين وتوجيه وزارة المالية للشركات بالبحث فى آليات لتوفير الوقود التجاري ليستخدم في قطاع التعدين، كذلك بحث الاجتماع إمكانية تأسيس آلية (كونسورتيوم) يجمع بينها لوضع الحلول لمسألة توفير وقود التعدين كقضية ملحة وذلك بإستيراده ونقله وتخزينه وتوزيعه بطريقة منضبطة وسهلة تساعد المعدنين والعاملين في القطاع من زيادة انتاجهم وزيادة العائدات للدولة. Advertisements واتفق ممثلوا الشركات على تشكيل لجنة مصغرة من الأطراف الأربعة برئاسة شركة قادرة للبترول لوضع الإطار القانوني والمالي والفني لهذه الآلية (الكونسورتيوم) وتقديم التصور النهائي خلال (72) ساعة لرفعه لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإجازته. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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