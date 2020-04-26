مكتب رئيس الوزراء ينفي بيع ميناء بورتسودان

نفي مكتب رئيس الوزراء اليوم فى تصريح صحافى خبراً روجت له بعض دوائر ومواقع إعلامية وصحافية عن بيع ميناء بورتسودان، وورد في البيان الذى تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه ما يلي: (يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن هذا الخبر عارٍ من الصحة وأن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة، ونشدد على حرص الحكومة على إقامة علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )