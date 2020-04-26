التاريخ: 26-أبريل-2020
0 مشاهدة
نفي مكتب رئيس الوزراء اليوم فى تصريح صحافى خبراً روجت له بعض دوائر ومواقع إعلامية وصحافية عن بيع ميناء بورتسودان، وورد في البيان الذى تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه ما يلي: (يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن هذا الخبر عارٍ من الصحة وأن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة، ونشدد على حرص الحكومة على إقامة علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء ينفي بيع ميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.