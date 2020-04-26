طرح مليون جوال سكر للمواطنين

التاريخ: 26-أبريل-2020
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أكدت شركة السكر السودانية بتوفير نحو مليون جوال سكر 50 كيلو لمقابلة احتياجات المواطنين لشهر رمضان المعظم وفق توجيهات وزير الصناعة والتجارة، وقال نائب المدير العام للشركة الرشيد اسحق فى تصريح صحفي لوكالة السودان للانباء أن تلك الكميات سيتم توزيعها على ولايات السودان بحسب الكثافة السكانية عبر المحليات و لجان التغيير والخدمات .
واكد استاذ الرشيد حرص الشركة على توفير السكر لمقابلة شهر رمضان انطلاقا من مواقفها الوطنية الرامية لتخفيف العبء على المواطنين بولايات البلاد المختلفة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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