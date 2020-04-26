تفاصيل الاعتداء على طبيب بسبب حالة اشتباه بكورونا

التاريخ: 26-أبريل-2020
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تعرض طبيب بمستشفى الشعب بالخرطوم لاعتداء مرافقي مريض بعد ابلاغهم انه مشتبه بحالة كورونا وكشف بيان لرابطة الأطباء الاشتراكيين تفاصيل الحادثة، مستنكراً استمرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء.
وأوضح البيان الذى تلقت كوش نسخة منه ان الطبيب تعرض أمس لاعتداء جسدي ولفظي من مرافق بسبب عدم تقبولهم بأن مريضهم مشتبه بالاصابة بكورونا وقال البيان ان شرطة المستشفى استنجدت بالدورية لكنها لم تقم بالقبض على المعتدي وسمحت لحالة الاشتباه بالمغادرة.
وأكد البيان ان موافقة الشرطة على خروج حالة الاشتباه دون اجراءات احترازية يعرض المواطنين والكوادر الصحية بمرفق آخر لخطر الاصابة بالفيروس
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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